Відома співачка і актриса Анна Трінчер вразила мережа гарячими кадрами з нової фотосесії на відпочинку за кордоном.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка, актриса і зірка "Скаженого весілля" Анна Тринчер часто радує фанатів яскравими фото в своєму Instagram. Так, цього разу красуня розбурхала мережу пікантними кадрами з нової фотосесії, яку влаштувала на відпочинку.

На нових знімках Анна відображена в чорній мереживній білизні, поверх якої одягла білосніжну сорочку, яку зав'язала вузликом на животі. Цей наряд тільки підкреслив пружні принади зіркової красуні. Її волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі немає макіяж.

У підписі до публікації Трінчер поділилася планами і написала: "Ммм, засмагаю останніми промінчиками сонця. Завтра додому. І хочеться і колеться... там багато турбот, дні тягнуться невблаганно довго і в роботі. З одного боку - це моє життя, я кайфую і не уявляю себе без цього, з іншого боку іноді прокидається почуття прос*рання по істині важливих речей".

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