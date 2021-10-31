Известная певица и актриса Анна Тринчер показала жаркие кадры с отдыха в Танзании, куда отправилась со своим возлюбленным.

Как сообщает Politeka.net, известная украинская актриса и певица Анна Тринчер, которая недавно презентовала пикантный клип на песню "По губам", показала яркие кадры с отдыха в своем Instagram. Ранее девушка хвасталась, что отправилась на отдых со своим возлюбленным, для путешествия они выбрали Танзанию, а теперь показала еще и свой загар.

На новых снимках Анна запечатлена у бассейна, а за ее спиной видно пышные пальмы. Перед камерой красотка появилась в стильном темном купальнике, который подчеркнул фигуру и загорелую кожу. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице модные солнцезащитные очки и пафосный вид.

В подписи к публикации Тринчер написала: "Чем старше становишься, тем меньше начинаешь обращать внимание на мелочи жизни, а больше начинаешь обращать на мелочи в декоре!". Поклонник тут же принялись комментировать снимки звезды: "Самая красивая!", "Какая загорелая, тебе очень идёт загар", "Вау, какие офигенные фото", "Такая красивая", "Шик, блеск, красота", "Какая красивая", "Красотка, хорошего отдыха", "Нереальная", "Красивая".

Напомним, Анна Тринчер в крошечном купальнике показала себя без прикрас: "Фигурка топчик".

Как сообщала Politeka, Анна Тринчер ошеломила молодым видом своей мамы, похожа на фотомодель: "Какой я буду, когда подрасту".

Также Politeka писала, что Звезда "Скаженого весілля" Тринчер разрыдалась перед украинцами, известна причина: "А если это был последний день...".