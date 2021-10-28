Известная украинская певица и актриса Анна Тринчер показала яркое фото в купальнике, сверкнув идеальной фигурой перед зеркалом.
Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица и актриса Анна Тринчер, которая недавно презентовала пикантный клип на хит "По губам", часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, недавно звездная красотка отправилась на отдых вместе со своим бойфрендом, откуда показала горячее фото в купальнике.
Как видно, Анна сфотографировала себя в зеркало, видимо, туалета или ванной комнаты. Перед камерой звезда появилась в модном раздельном купальнике интересного фасона, который красиво подчеркнул ее стройную девичью фигуру. Ее волосы собраны в небрежный пучок, а на лице нет макияжа.
В подписи к фотографии Тринчер написала: "Хей! Мы в Танзании". Также она напомнила о розыгрыше, который проводит и его условия. Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию звезды, засыпая ее комплиментами: "Самая красивая", "Ань, ты такая шикарная, в любом виде", "Красотка", "Просто огонь", "Вау", "Фигурка топчик", "Хорошего отдыха", "Красивая".
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