Популярная украинская певица Анна Тринчер поделилась своим неприятным опытом отношений с мужчиной, который на 15 лет ее старше.
Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица, звезда сериала "Школа" и "Скажене весілля" Анна Тринчер призналась, что до сих пор не может отойти от отношений со старшим на 15 лет мужчиной, которого называет абьюзером. Оказалось, что к взрослому поклоннику звезда переехала на пятый день отношений. Об этом девушка рассказала в интервью Маше Виноградовой.
По словам Анны, когда она встретила того мужчину, ей было всего 18 лет, а ему, очевидно, 33 года. Сейчас девушка даже не может понять, как так вышло, что через пять дней отношений она к нему переехала.
По словам артистки, период этих отношений она была как в омуте - не могла возразить взрослому кавалеру, не могла ничего ему высказать. Но в то же время девушка отмечает, что руку он на нее не поднимал, хотя с его стороны было моральное давление.
Пугачева за ручку с Софией Ротару вызвала ожесточенные споры: "Обе шикарные и талантливые, но..."
Украинцев ждут новые ограничения с 1 ноября: что под запретом
Страшный взрыв прогремел на заводе: десятки погибших и раненых, дома превратились в руины
Не стало актрисы, которая была первой красавицей советского кино: "В нее был влюблен Жерар Депардье"
Невеста победителя "Голосу країни" Сасанчина осталась сама и пожаловалась на тяжелую беременность: "Все тело отекло"
"Я помню и до сих пор лечу, что я стала терпилой. Это было как сон страшный", - призналась Аня.
Отметим, что недавно 20-летняя Анна Тринчер презентовала своим поклонникам яркий и откровенный клип на зажигательный хит "По губам", в котором она появилась в довольно вызывающих образах и позах. Кроме того, на днях девушка появилась на красной дорожке конкурса "Мисс Украина" в роскошном черном платье с пикантными вырезами и не стесняясь демонстрировала репортерам все прелести.
Напомним, Звезда "Скаженого весілля" Тринчер довела до слез своего скандального бойфренда: "Я очень хотела сделать ему...".
Как сообщала Politeka, Звезда "Скаженого весілля" Тринчер сверкнула упругим "орешком", но оценили не все: "Ребенок, что ты показываешь?".
Также Politeka писала, что Звезда "Скаженого весілля 3" Анна Тринчер ошарашила экстравагантным преображением: "Я просто фанатик...".