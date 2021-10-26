Популярная украинская певица Анна Тринчер поделилась своим неприятным опытом отношений с мужчиной, который на 15 лет ее старше.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица, звезда сериала "Школа" и "Скажене весілля" Анна Тринчер призналась, что до сих пор не может отойти от отношений со старшим на 15 лет мужчиной, которого называет абьюзером. Оказалось, что к взрослому поклоннику звезда переехала на пятый день отношений. Об этом девушка рассказала в интервью Маше Виноградовой.

По словам Анны, когда она встретила того мужчину, ей было всего 18 лет, а ему, очевидно, 33 года. Сейчас девушка даже не может понять, как так вышло, что через пять дней отношений она к нему переехала.

По словам артистки, период этих отношений она была как в омуте - не могла возразить взрослому кавалеру, не могла ничего ему высказать. Но в то же время девушка отмечает, что руку он на нее не поднимал, хотя с его стороны было моральное давление.

"Я помню и до сих пор лечу, что я стала терпилой. Это было как сон страшный", - призналась Аня.

Отметим, что недавно 20-летняя Анна Тринчер презентовала своим поклонникам яркий и откровенный клип на зажигательный хит "По губам", в котором она появилась в довольно вызывающих образах и позах. Кроме того, на днях девушка появилась на красной дорожке конкурса "Мисс Украина" в роскошном черном платье с пикантными вырезами и не стесняясь демонстрировала репортерам все прелести.

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