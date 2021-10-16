Известная певица и звезда "Скаженого весілля" Анна Тринчер рассказала о сонном параличе, который возник после её болезненного расставания с молодым человеком.

Как передает Politeka.net, Анна Тринчер является известной певицей. Она проявила себя на популярном вокальном шоу "Голос країни", где прославилась. Также она стала звездой популярного фильма "Скажене весілля".

Так, на этот раз Анна Тринчер дала интервью программе ЖВЛ про звезд украинского шоу-бизнеса. Артистка рассказала про сонный паралич, который появился у неё после болезненного расставания с молодым человеком. Как говорит певица, он до сих пор мешает ей жить. И во время того, как ей снятся кошмары, она не может ни двигаться, ни кричать.

"Ты ничего не можешь, не можешь двигаться, разговаривать. Просто ты аморфный человек, который лежит у себя дома. Еще к этому прибавляются какие-то химеры, какие-то люди, животные, которые тоже существуют в этом пространстве. И ты не понимаешь, что это и куда вообще бежать. Единственное, что меня спасает в такие моменты это молитвы", - рассказала Анна Тринчер.

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