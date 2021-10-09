Скандальный блогер Александр Волошин, который уже пол года встречается со звездой "Скаженого весілля" Анной Тринчер, неудачно подшутил над девушкой.

Как пишет Politeka.net, известная украинская певица, блогер и актриса, 20-летняя Анна Тринчер – медийная личность. Девушка является одной из ста судей популярного шоу "Співають всі", стала звездой сериала "Школа" и комедии "Скажене весілля", активно записывает треки. В личной жизни Тринчер также все хорошо – певица уже пол года встречается со скандальным блогером Александром Волошиным.

Пара часто записывает различные видео в Instagram и делится общими фотографиями. На этот раз Волошин решил подшутить над Тринчер, пока они вместе ехали в машине. Так, парень резко затормозил пока Анна прихорашивалась перед зеркальцем. Девушка сильно ударилась, шутка Волошина ей очень не понравилась.

В комментариях поклонники певицы написали, что поведение Волошина – недопустимое.

"Как-то не смешно и не уважительно к своей девушке", " с головой все в порядке? 🤦 ", "И не смешно, она ударилась, ей больно 😮😮😮😮😮😮", "😂 железные нервы у Ани 😂 "," ты бы так своей головой о лобовое стекло"," Аню жалко 😂😂😂😂 ", - написали в сети.

Напомним, что недавно у Александра Волошина был День рождения. Тринчер решила порадовать любимого парня и подарила ему дорогой подарок - наручные часы Versace, о котором тот давно мечтал. На эмоциях парень даже расплакался.

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