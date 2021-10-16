Звезда "Скаженого весілля", известная украинская певица и актриса Анна Тринчер, которая уже пол года встречается со скандальным блогером Александром Волошином, решила пообедать со своим бывшим бойфрендом.
Как пишет Politeka.net, 20-летняя блогер, певица и актриса Анна Тринчер стала еще более популярной после роли в сериале "Школа" и комедии "Скажене весілля".
В своем Instagram Тринчер часто делится контентом и рассказывает о своей жизни. К тому же, у нее в сторис часто появляется ее новый бойфренд – скандальный блогер Александр Волошин, с которым звезда "Скаженого весілля" встречается уже более пол года.
Несмотря на это Тринчер рассказала поклонникам, что случайно встретилась со своим бывшим парнем, актером Богданом Осадчуком. Бывшие решили пообедать вместе.
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"Он просто увидел меня и потерял дар речи...", - написала Анна.
Напомним, что отношения у Анны Тринчер и Богдана Осадчука завязались еще на съемках сериала "Школа". Однако через некоторое время пара объявила о разрыве. Как пояснила актриса, они вовремя поняли, что еще слишком молоды и очень разные. После разрыва им удалось сохранить хорошие отношения.
Напомним, что недавно нынешний парень Тринчер решил подшутить над актрисой и резко затормозил в машине. Девушка больно ударилась и была очень разъярена.
Отметим, что Тринчер - судья популярного шоу "Співають всі" на телеканале "Украина". Недавно певица и еще один блогер Олег Машуковський нарвались на критику из-за внешнего вида на проекте. Тринчер раскритиковали за купальник, который она надела под цветастую кофту, а Машуковському досталось за прозрачную футболку.
Ранее Politeka писала, что острой на язык Приходько припомнили скандалы на "Співають всі": "Вы мне не нравитесь".
Напомним, что звезда "Скаженого весілля" Тринчер разрыдалась перед украинцами, известна причина: "А если это был последний день...".
A еще Politeka сообщала, что Тринчер и Машуковский нарвались на жесткую критику из-за вида на шоу "Співають всі": "Куда мы катимся!".