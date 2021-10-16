Звезда "Скаженого весілля", известная украинская певица и актриса Анна Тринчер, которая уже пол года встречается со скандальным блогером Александром Волошином, решила пообедать со своим бывшим бойфрендом.

Как пишет Politeka.net, 20-летняя блогер, певица и актриса Анна Тринчер стала еще более популярной после роли в сериале "Школа" и комедии "Скажене весілля".

В своем Instagram Тринчер часто делится контентом и рассказывает о своей жизни. К тому же, у нее в сторис часто появляется ее новый бойфренд – скандальный блогер Александр Волошин, с которым звезда "Скаженого весілля" встречается уже более пол года.

Несмотря на это Тринчер рассказала поклонникам, что случайно встретилась со своим бывшим парнем, актером Богданом Осадчуком. Бывшие решили пообедать вместе.

"Он просто увидел меня и потерял дар речи...", - написала Анна.

Напомним, что отношения у Анны Тринчер и Богдана Осадчука завязались еще на съемках сериала "Школа". Однако через некоторое время пара объявила о разрыве. Как пояснила актриса, они вовремя поняли, что еще слишком молоды и очень разные. После разрыва им удалось сохранить хорошие отношения.

Напомним, что недавно нынешний парень Тринчер решил подшутить над актрисой и резко затормозил в машине. Девушка больно ударилась и была очень разъярена.

Отметим, что Тринчер - судья популярного шоу "Співають всі" на телеканале "Украина". Недавно певица и еще один блогер Олег Машуковський нарвались на критику из-за внешнего вида на проекте. Тринчер раскритиковали за купальник, который она надела под цветастую кофту, а Машуковському досталось за прозрачную футболку.

Ранее Politeka писала, что острой на язык Приходько припомнили скандалы на "Співають всі": "Вы мне не нравитесь".

Напомним, что звезда "Скаженого весілля" Тринчер разрыдалась перед украинцами, известна причина: "А если это был последний день...".

A еще Politeka сообщала, что Тринчер и Машуковский нарвались на жесткую критику из-за вида на шоу "Співають всі": "Куда мы катимся!".