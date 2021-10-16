Відома співачка і зірка "Скаженого весілля" Анна Трінчер розповіла про сонний параліч, який виник після її хворобливого розставання з молодою людиною.

Як передає Politeka.net, Анна Трінчер є відомою співачкою. Вона проявила себе на популярному вокальному шоу "Голос країни", де прославилася. Також вона стала зіркою популярного фільму "Скажене весілля".

Так, цього разу Анна Трінчер дала інтерв'ю програмі ЖВЛ про зірок українського шоу-бізнесу. Артистка розповіла про сонний параліч, який з'явився у неї після хворобливого розставання з молодою людиною. Як каже співачка, він досі заважає їй жити. І під час того, як їй сняться кошмари, вона не може ні рухатися, ні кричати.

"Ти нічого не можеш, не можеш рухатися, розмовляти. Просто ти аморфна людина, яка лежить у себе вдома. Ще до цього додаються якісь химери, якісь люди, тварини, які теж існують в цьому просторі. І ти не розумієш, що це і куди взагалі бігти. Єдине, що мене рятує в такі моменти це молитви", - розповіла Анна Трінчер.

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