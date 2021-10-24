Известная украинская певица, актриса и блогер Анна Тринчер, которая уже более пол года встречается со скандальным Александром Волошином, рассказала об отношениях с гораздо старшим мужчиной.

Как пишет Politeka.net, 20-летняя украинская блогер, певица и актриса Анна Тринчер, которая представляла Украину на "Детском Евровидении" в 2015 году и снялась в популярном сериале "Школа" и комедии "Скажене весілля", дала откровенное интервью, в котором рассказала о своих отношениях со старшим мужчиной.

Как известно, сейчас Тринчер встречается со скандальным блогером Александром Волошиным, а до этого имела отношения с Богданом Осадчуком. Однако в откровенном интервью Маше Виноградовой Анна рассказала о токсичных отношениях с на 15 лет старше мужчиной, когда актрисе было 18 лет.

По словам Тринчер, она переехала жить к этому мужчине на пятый день отношений и очень об этом пожалела.

"Я вспоминаю этот период, как в омуте. Я не помню вообще, что происходило у меня в голове. Единственное, что я помню и до сих пор лечу, сама с собой проговариваю эти моменты, что я стала "терпилой". Вот мне что-то не нравилось, а я не могла этого высказать человеку. Я постоянно ходила, это был как страшный сон", - со слезами на глазах вспоминает Трінчер.

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Напомним, что звезда "Скаженого весілля" Тринчер после выходки ее бойфренда Волошина засветилась с бывшим: кадры.

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