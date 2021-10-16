Зірка "Скаженого весілля", відома українська співачка та акторка Анна Трінчер, яка вже пів року зустрічається зі скандальним блогером Олександром Волошином, вирішила пообідати зі своїм колишнім бойфрендом.

Як пише Politeka.net, 20-річна блогерка, співачка та акторка Анна Трінчер стала ще більше популярною після ролей у серіалі "Школа" та комедії "Скажене весілля".

У своєму Instagram Трінчер часто ділиться контентом та розповідає про своє життя. До того ж, у неї в сторіс часто з’являється її новий бойфренд – скандальний блогер Олександр Волошин, із яким зірка "Скаженого весілля" зустрічається вже більше пів року.

Попри це Трінчер розповіла шанувальникам, що випадково зустрілася зі своїм колишнім хлопцем, актором Богданом Осадчуком. Колишні вирішили пообідати разом.

"Він просто побачив мене і втратив дар мови…", - написала Анна.

Нагадаємо, що стосунки в Анни Трінчер та Богдана Осадчука зав’язалися ще на зйомках серіалу "Школа". Однак через деякий час пара оголосила про розрив. Як пояснила акторка, вони вчасно зрозуміли, що ще занадто молоді та дуже різні. Після розриву їм вдалося зберегти хороші стосунки.

Нагадаємо, що нещодавно теперішній хлопець Трінчер вирішив пожартувати над акторкою та різко загальмував у машині. Дівчина боляче вдарилася та була дуже розлючена.

Відзначимо, що Трінчер - суддя популярного шоу "Співають всі" на телеканалі "Україна". Нещодавно співачка та ще один блогер Олег Машуковський нарвалися на критику через зовнішній вигляд на проєкті. Трінчер розкритикували за купальник, який вона одягнула під квітчасту кофту, а Машуковському дісталося за прозору футболку.

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Нагадаємо, що зірка "Скаженого весілля" Трінчер розридалася перед українцями, відома причина: "А якщо це був останній день...".

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