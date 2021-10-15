Співачка й актриса Анна Трінчер показала бекстейдж пікантної фотосесії своєї мами, чим невимовно порадувала шанувальників.

20-річна Трінчер, яка брала участь від України на «Дитячому Євробаченні 2015», а також є суперфіналісткою восьмого сезону «Голос країни» і знімалася в серіалі "Школа" та фільмі "Скажене весілля", здивувала несподіваними кадрами в "сторіз" у себе в Instagram, передає Politeka.net.

На них постала мама дівчини - брюнетка на ім'я Жанна. Жінка позувала в різних нарядах, куражачись перед камерою в найкращих ракурсах. Жанна приміряла спочатку чорну сукню з пишною спідницею, великим вирізом спереду та розрізом від стегна. Потім мама Анни Трінчер переодяглася в зелений жакет, а на десерт - продемонструвала фігуру в приспущеному білому светрі, позбувшись штанів.

"Я просто охреніла... Я зараз вам покажу одне відео... просто пам'ятайте, що це моя мама, у якої 2 дітей. Ні, ну ви готові це побачити?,- розігрівала народ зірка, перш ніж похвалитися зовнішністю мами.

"Найкрасивіша жінка в моєму житті! Як добре, що я бачу, якою я буду, коли підросту!", - нарешті поділилася Трінчер.

Пізніше дівчина підвела підсумки: "Ви засипали маму компліментами! І так, у мами є ще одна дитина -це мій старший братик, якому 27-28 років. Він живе в Америці, я до нього приїжджала два роки тому".

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