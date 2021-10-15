Певица и актриса Анна Тринчер показала бэкстейдж пикантной фотосессии своей мамы, чем несказанно порадовала поклонников.

20-летняя Тринчер, которая принимала участие от Украины на «Детском Евровидении 2015», а также является суперфиналисткой восьмого сезона «Голос країни» и снималась в сериале «Школа» и фильме "Скажене весілля", удивила неожидаными кадрами в "сториз" у себя в Инстаграм, передает Politeka.net.

На них предстала мама девушки - брюнетка по имени Жанна. Женщина позировала в различных нарядах, куражась перед камерой в наилучших ракурсах. Жанна принарядилась сначала в черное платье с пышной юбкой, большим вырезом спереди и разрезом от бедра. Затем мама Анны Тринчер переоделась в зеленый жакет, а на десерт - продемострировала фигуру в приспущенном белом свитере, избавившись от штанов.

"Я просто охренела... Я сейчас вам покажу одно видео... просто помните, что это моя мама, у которой 2 детей. Нет, ну вы готовы это увидеть?, - разогревала народ звезда, прежде чем похвастаться внешностью мамы.

"Самая красивая женщина в моей жизни! Как хорошо, что я вижу, какой я буду, когда подрасту!", - наконец поделилась Тринчер.

Позднее девушка подвела итоги: "Вы засыпали маму комплиментами! И да, у мамы есть еще один ребенок - это мой старший братик, которому 27-28 лет. Он живет в Америке, я к нему приезжала два года назад".

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