Відома співачка і актриса Анна Трінчер розбурхала мережу новим відео з червоної доріжки, на якій з'явилася у відвертій чорній сукні.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка і актриса, зірка "Скаженого весілля" Анна Трінчер поділилася у своєму Instagram яскравим відео з червоної доріжки конкурсу краси. 20-річна дівчина викликала справжній фурор, вийшовши у світ в занадто відвертій сукні.

Як видно, спочатку Анна впевнено крокує по червоній доріжці в оточенні людей і репортерів, потім з грайливо позує камерам і роздає інтерв'ю журналістам. Для виходу співачка вибрала розкішне чорне плаття з широким вирізом на спідниці, яке оголило пружні стегна і підкреслило декольте і тонку талію. Її волосся розпущене і акуратно укладене, а на обличчі яскравий макіяж і мила посмішка.

У підписі до відео Трінчер написала: "Я ніколи не ходила на конкурси краси, тому що, мамуся мені завжди говорила, що я "гарнюня"! І це для мене найкрутіший рейтинг! І всі дівчата найкрасивіші!! Не забувайте, що найбільша краса криється далеко не зовні... тільки внутрішньою красою можна підкорити будь п'єдестал, зруйнувати всі стіни і досягти найвидніших вершин!".

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