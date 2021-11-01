Известная певица и актриса Анна Тринчер впечатлила сеть горячими кадрами из новой фотосессии на отдыхе за границей.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица, актриса и звезда "Скаженого весілля" Анна Тринчер часто радует фанатов яркими фото в своем Instagram. Так, в этот раз красотка взбудоражила сеть пикантными кадрами из новой фотосессии, которую устроила на отдыхе.

На новых снимках Анна запечатлена в черном кружевном белье, поверх которого надела белоснежную рубашку, которую завязала узелком на животе. Этот наряд только подчеркнул упругие прелести звездной красотки. Ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице нет макияж.

В подписи к публикации Тринчер поделилась планами и написала: "Ммм, загораю последними лучиками солнца. Завтра домой. И хочется и колется… там много забот, дни тянутся неумолимо долго и в работе. С одной стороны – это моя жизнь, я кайфую и не представляю себя без этого, с другой стороны иногда просыпается чувство прос*рания по истине важных вещей".

Напомним, Анна Тринчер в модном купальнике похвасталась загаром под пальмами: "Шик, блеск, красота".

Как сообщала Politeka, Анна Тринчер в крошечном купальнике показала себя без прикрас: "Фигурка топчик".

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