Дружина колишнього героя шоу «Холостяк", телеведучого Микити Добриніна, блогерка Даша Квіткова розповіла про неприємності, які раптово звалилися.

Як повідомляє Politeka.net, відома українська блогерка і молода мама Даша Квіткова, яка після проекту" Холостяк " стала дружиною телеведучого і шоумена Микити Добриніна, поділилася в Instagram новими кадрами кадрами.

Дашу квіткову спіткала невдача із засобом для волосся.

"Хлопці, у мене стався пздц. Помила голову спец шампунем для блондинок, щоб нейтралізувати жовтизну. Нейтралізувала млинець", - розповіла дівчина.

Квіткова зазначила, що все змилося б через кілька тижнів, але оскільки у неї заплановані на найближчий час інтерв'ю і важлива зйомка, то доведеться звертатися за допомогою до фахівців.

Також не все гладко було і дружина Даші Микити Добриніна.

"Я б розповіла вам, який пздц пережив мій чоловік за ці кілька днів, але він просив цього не робити», - зазначила вона.

Квіткова показала кадри, як Добринін тримає на руках маленького сина.

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