Переможниця 10-го сезону шоу "Холостяк", де головним героєм був Макс Михайлюк, гімнастка Даша Ульянова захопила виглядом в атласній сукні.

Як передає Politeka.net, Даша Ульянова є українською гімнасткою. Вона прославилася завдяки своїй участі в шоу" Холостяк " з Максом Михайлюком, де змогла здобути перемогу. Їхні стосунки тривали недовго, оскільки дівчина дізналася про його стосунки на проекті з іншою дівчиною, і вони вирішили розійтися.

У новому пості на своїй сторінці в Instagram Ульянова показала фото на якому відображена в сукні з глибоким декольте і розрізом. Вона ефектно зігнулася, демонструючи принади фігури, і зробивши знімок ще більш ефектним.

"Спекотна жінка-мрія поета", - підписала знімок Даша.

Фолловери засипали дівчину компліментами.

"Краса неземна", "красуня", "шикарна", "ви прекрасні", "Ну що це за краса неземна❤ Ну просто з кожним днем Дашенька розпускаєтеся❤ ви такі чудові", "вам дуже йде плаття, шикарна", "Ой Дашаааааа, тобі так красиво в такому кольорі, просто карколомна", - пишуть в коментарях.

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