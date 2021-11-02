Тіна Кароль, яка спантеличила українців зміною іміджу, показала свою зачіску крупним планом, записавши сторіси в Instagram.
Як пише Politeka.net, Тіна Кароль стала популярною вітчизняною співачкою, яка отримала звання Народної артистки України. Нещодавно Тіна вирішила змінити зачіску, показавши її вперше в новому кліпі, який зібрав за кілька днів більше 2 мільйонів переглядів на платформі Ютуб. У зірки був новий відтінок світлого волосся. Сама Кароль не сказала, Чи дійсно змінила зачіску або носить перуку.
Але на нових сторіс в Instagram можна легко зрозуміти, що це не перука, а дійсно волосся співачки. Кароль покрутилася перед камерою, показуючи свою нову зовнішність у всій красі. Зірка була в пальто, кружляючи перед камерою.
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На ще одному сторіс Кароль нахилилася, показуючи волосся не в найкращому вигляді.
"Коли підстригся))) Всі такі ж?))) ",- написала Тіна.
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