Співачка Софія Ротару, Народна артистка СРСР, України та Молдавської РСР, виступила на концерті в Берліні, де 74-річну зірку відобразили на фото фанати.

Як пише Politeka.net, легенда української естради-74-річна Софія Ротару має безліч звань, а цього року отримала звання-Національна легенда України. Зірка днями виступила в Берліні, звідки вже з'явилися фотографії на фан-сторінках в Instagram.

На знімках Софія Ротару була в шикарній сукні, а в руках тримала мікрофон. Зірка стояла в центрі, поки її з усіх боків знімали. Після цього артистка виступила, порадувавши фанатів своїм співом.

У фан-групі було кілька знімків, на яких можна побачити зовнішність 74-річної артистки поблизу і без ретуші.

"Берлін, 30.10.2021", - були підписані фотографії.

Фанати поставили трохи більше ста лайків і написали коментар:

"Щастить же деяким! З С. М Ротару поруч!".

Нагадаємо, щасливу Софію Ротару в оточенні рідних зняли з немовлям на руках

А ще Politeka писала, що поповнення в родині Софії Ротару, внучка показала їх з нареченим кучерявого малюка

Також Politeka повідомляла, що як сьогодні виглядає могила чоловіка Софії Ротару, який помер у неї на руках



