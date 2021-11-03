Співачка Софія Ротару, Народна артистка СРСР, України та Молдавської РСР, виступила на концерті в Берліні, де 74-річну зірку відобразили на фото фанати.
Як пише Politeka.net, легенда української естради-74-річна Софія Ротару має безліч звань, а цього року отримала звання-Національна легенда України. Зірка днями виступила в Берліні, звідки вже з'явилися фотографії на фан-сторінках в Instagram.
На знімках Софія Ротару була в шикарній сукні, а в руках тримала мікрофон. Зірка стояла в центрі, поки її з усіх боків знімали. Після цього артистка виступила, порадувавши фанатів своїм співом.
У фан-групі було кілька знімків, на яких можна побачити зовнішність 74-річної артистки поблизу і без ретуші.
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"Берлін, 30.10.2021", - були підписані фотографії.
Фанати поставили трохи більше ста лайків і написали коментар:
"Щастить же деяким! З С. М Ротару поруч!".
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