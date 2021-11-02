Провалом обернувся експеримент із зовнішністю дружини "Холостяка" Добриніна: кадри анти-перетворення

Дружина колишнього героя шоу "Холостяк", телеведучого Микити Добриніна, блогерка Даша Квіткова, розповіла про проблему, з якою зіткнулася після того, як помила голову.

Блогерка Даша Квіткова у своєму акаунті ділиться різними секретами про себе, пише Politeka.net. З блогу стало відомо, що дівчина не тільки багато часу приділяє сім'ї, а й догляду за собою.

Цього разу дружина "холостяка" в сторіс розповіла про проблему, з якою зіткнулася після миття голови. Як відомо, у Даші Квіткової світлий колір волосся. Вона вирішила помити голову шампунем для блондинок, щоб нейтралізувати жовтизну, але в підсумку своєрідний експеримент із зовнішністю обернувся провалом - волосся забарвилося плямами зелено-блакитного кольору.

"Нейтралізувала, блін", - написала Квіткова.

Пізніше Даша Квіткова розповіла, що помила голову три рази.

"Я знаю, що воно змиється через кілька тижнів десь, але у мене немає стільки часу, тому що, завтра інтерв'ю, а післязавтра дуже важлива зйомка",-поділилася блогерка, повідомивши, що збирається в салон.

Однак пізніше дружина Добриніна розповіла - вона вирішила зробити пучок з волосся, заховавши невдале фарбування.

"Зачіску майструвала хвилин 25", - поділилася Даша.

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