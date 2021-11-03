Артем Фесько, учасник шоу "Україна має талант", здивував своїм талантом суддів проекту Ксенію Мішину та Сергія Притулу.

Як пише Politeka.net, "Україна має талант" -талант-шоу, яке виходило з 2009 по 2017 рік. Після цього проект на кілька років перестав виходити, а в 2021 його вирішили відродити. Членами журі стали переможці " Танців з зірками "актриса і" Холостячка " Ксенія Мішина і хореограф Євген Кот, а також популярний телеведучий Сергій Притула.

У новому випуску шоу виступати 13-річний хлопчик Артем Фесько. Хлопчик заспівав пісню з " П'ятого елемента. У Притули виступили сльози на очі, а Ксенія Мішина показала "мурашки" на руці.

Після цього пішла динамічна частина пісні, і Притула сказав:"Якщо ти це зробиш, то ти будеш у фіналі".

Відео набрало сотні тисяч переглядів і 11 тисяч лайків, а також безліч коментарів:

"Як інтелігентно і професійно!!! Чи не глоткою, а голосом!!!! Спасибі за задоволення!!!!", "На Вітаса дуже схоже. Молодець, це так красиво", " у хлопчика ще буде мутація голосу. Багато, звичайно, було фальшивих звуків. Йому потрібно вчитися,вчитися, вчитися. Бабусі спасибі, хлопчикові удачі", " добре для хлопчика, який не профі. Але не в усі ноти потрапив і дихання не скрізь вистачило. Якщо буде займатися багато, точно стане зіркою".

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