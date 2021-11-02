Переможниця третього сезону вокального шоу "Х-Фактор" Аіда Ніколайчук, яка пережила розлучення та втрату дитини, вирішила повернутися у шоу-бізнес.
Як пише Politeka.net, 39-річна Аіда Ніколайчук стала переможницею третього сезону шоу "Х-Фактор" 2012 році. Після перемоги на шоу Ніколайчук підписала контракт з Sony Music та почала записувати пісні. Так, співачка випустила декілька треків та записала альбом.
Згодом Ніколайчук вийшла заміж за молодшого на 12 років мотогонщика з Білорусі Микиту Подольського. Їхній шлюб протривав два роки і остаточно розпався після того, як Аіда втратила дитину. Декілька років про неї нічого не було чути, а в 2019 Ніколайчук вирішила повернутися на сцену під псевдонімом AIDA, пише "Viva!".
Виконавиця вже випустила трек Je T'aime J'adore (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки). Пісня записана у двох версіях — українсько-французькій та англо-французькій — і супроводжується стильним mood video, в якому співачка засвітила фрагменти фотосесії з відомим фотографом Сонею Плакідюк.
Поповнення в родині Ротару: внучка розкрила ім'я малятка і показала зворушливі кадри
У МОЗ повідомили про побічні ефекти вакцинації: "до найважчих відносять..."
Провалом обернувся експеримент із зовнішністю дружини "Холостяка" Добриніна: кадри анти-перетворення
Ковід в Україні: у Раді готують посилення покарання громадянам, "до 3 років в'язниці"
Із Булітко з "Дизель Шоу" трапилася біда прямо на зйомках, подробиці: "Просто на очах..."
Про вихід пісні співачка розповіла у своєму Instagram.
"Рада представити вам мою нову пісню Je T'aime J'adore! Нову та не останню…", - написала Ніколайчук та подякувала усім, хто допоміг створити трек.
Також співачка зазначила, що це остання пісня в її звичному вокальному стилі. Окрім цього, Аіда змінила зачіску.
Рaніше Politeka писала, що солістка KAZKA Зарицька заінтригувала українців виступом на "Танцях з зірками": "Ми готуємо...".
Нагадаємо, що десять років після "Х-Фактор", що сталося з переможцем Олексієм Кузнєцовим: "Популярність в Україні проміняв на...".
A ще Politeka повідомляла, що переможець "Х-Фактор" повертається на сцену після забуття і зізнався, куди пропав: "Не знав, що робити...".