Переможниця третього сезону вокального шоу "Х-Фактор" Аіда Ніколайчук, яка пережила розлучення та втрату дитини, вирішила повернутися у шоу-бізнес.

Як пише Politeka.net, 39-річна Аіда Ніколайчук стала переможницею третього сезону шоу "Х-Фактор" 2012 році. Після перемоги на шоу Ніколайчук підписала контракт з Sony Music та почала записувати пісні. Так, співачка випустила декілька треків та записала альбом.

Згодом Ніколайчук вийшла заміж за молодшого на 12 років мотогонщика з Білорусі Микиту Подольського. Їхній шлюб протривав два роки і остаточно розпався після того, як Аіда втратила дитину. Декілька років про неї нічого не було чути, а в 2019 Ніколайчук вирішила повернутися на сцену під псевдонімом AIDA, пише "Viva!".

Виконавиця вже випустила трек Je T'aime J'adore (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки). Пісня записана у двох версіях — українсько-французькій та англо-французькій — і супроводжується стильним mood video, в якому співачка засвітила фрагменти фотосесії з відомим фотографом Сонею Плакідюк.

Про вихід пісні співачка розповіла у своєму Instagram.

"Рада представити вам мою нову пісню Je T'aime J'adore! Нову та не останню…", - написала Ніколайчук та подякувала усім, хто допоміг створити трек.

Також співачка зазначила, що це остання пісня в її звичному вокальному стилі. Окрім цього, Аіда змінила зачіску.

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