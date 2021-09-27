У програмі ЖВЛ розповіли про життя першого переможця талант-шоу "Х-Фактор" Олексія Кунєцова

Як пише Politeka.net, у 2010 році уся країна дізналася про талановитого співака з Макіївки, що в Донецькій області, Олексія Кузнєцова. 19-річний хлопець, який професійно займався боксом, вирішив спробувати свої сили в музиці та прийшов на вокальне шоу "Х-Фактор", у якому зрештою переміг. Однак вже більше 10 років про Кузнєцова в Україні нічого не чути. Ведучі програми ЖВЛ Віра Кекелія та Богдан Юсипчук підготували сюжет про першого переможця талант-шоу та розповіли, що Кузнєцов робить зараз.

"Усіх фанаток він проміняв на любов однієї жінки – своєї дружини Катерини, а популярність, яка, здається, була йому гарантована в Україні, проміняв на можливість співати оперу аж у Сполучених Штатах", - каже Богдан Юсипчук.

У сюжеті Кузнєцов розповів, що він із дружиною Катериною виїхали до Америки, куди його покликали співати в один із оперних театрів.

"Я хотів навчитися тому, про що мріяв – співати так, як співають великі голоси, які увійшли в історію. Я захотів писати історію", - сказав Кузнєцов.

Виграні на шоу два мільйони гривень співак витратив на подорожі та навчання. Кілька років жив у Європі та навчався у найкращих викладачів оперного співу. Зараз Олексій з дружиною вже шість років живе у Нью-Йорку.

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