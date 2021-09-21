Співачка Ксенія Попова, учасниця шоу "Х-Фактор" і нового складу легендарної "ВІА Гри", показала незвичайний образ
Як пише Politeka.net, Ксенія Попова стала популярною співачкою з України, заявивши про себе на шоу "Х-Фактор", де потрапила в команду до знаменитої зірки Насті Каменських. І хоч дівчина не стала переможницею на проекті, це стало непоганим стартом. Вже минулого року Попова пройшла кастинг і стала однією з трьох солісток групи "ВІА Гра", яку продюсує Костянтин Меладзе.
Не забуває Ксенія і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим. Красуня цього разу опублікувала в сторіс фотосесію, де перетворилася на розкішну француженку. Дівчина була в міні-сукні без бретелей, капелюшку і піджаку. Попова села на ретро-авто, вражаючи фігурою.
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