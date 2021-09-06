Известная певица Ксения Попова, которая стала частью обновленной группы "ВИА Гра", покрасовалась в стильном осеннем костюме

Как пишет Politeka.net, девушка устроила спонтанную фотосессию прямо на парковке, продемонстрировав самые эффектные позы. Короткие волосы красотки были небрежно собраны, что придавало образу особого шарма. Для выхода Ксения выбрала длинное черное платье, сверху которого набросила объемный черный пиджак.

В комментариях красотке оставили массу милых слов и комплиментов.

«Ты вообще конечно стиль. Фотограф топ. Пока себя не похвалишь, никто не похвалит», «Люблю», «Огонь! Как всегда лучше всех)», «Очень красивая девушка», «Блин, как круто», «Ты само совершенство», «Девушка из высшего общества», «Ксюшааа, Вы очень красивая», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Попопва прославилась после участия в шоу «Х-фактор». Сама девушка родом из Кривого Рога. После того, как красотка начала петь в ВИА Гре, ее образы и наряды стали более пикантными.

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