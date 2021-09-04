Відома співачка Ксенія Попова, яка потрапила до нового складу гурту "ВІА Гра", похвалилася вражаючими формами

Як передає Politeka.net, в Instagram молодої зірки з'явилися кадри з виступу колективу. Як відомо, ВІА Грі цього року виповнився 21 рік. Незважаючи на таке тривале існування колективу, він продовжує триматися на плаву завдяки постійному омолодженню складу.

На свіжих фото красуні з "ВІА Гри" позували за лаштунками в ефектних нарядах. Синецька і Тарасова вразили яскравим макіяжем, але Попова відзначилася найбільше, оскільки засвітила свої пишні форми в корсеті з дуже значним вирізом. Ефектна блондинка красувалася на камеру, але вся увага була прикута до декольте.

Відзначимо, що Ксенія Попова заявила про себе на шоу «Х-фактор». Вже в 2020 році красуню покликали в оновлену ВІА Гру. З тих пір образ Попової трохи змінився - її фото стали більш пікантними і спокусливими.

Нагадаємо, що Ксенія Попова ледве вмістила розкішні форми у вузький топ: "головне...".

Ще Politeka писала, що Ксенія Попова похвалилася ефектним виглядом у сукні з відкритими плечима: кадри.

Також Politeka повідомляла, що Ксенія Попова засвітилася в прозорому вбранні у кабріолета: на це варто подивитися.