Виконавиця Ксенія Попова показала новий образ на радість фанатів

Як пише Politeka.net, Ксенія Попова стала відомою, прийшовши на талант-шоу "Х-Фактор". На проекті займалася дівчиною Настя Каменських. І хоч Попова не досягла високих результатів на шоу, але змогла пройти кастинг до нового складу "ВІА Гри". Красуня замінила там іншу українську співачку-Еріку Герцег. Зараз Ксенія активно веде блоги в соціальних мережах і ділиться там творчістю групи, А також ефектними образами.

На новому фото Попова з'явилася в сукні з відкритими плечима. Дівчина знімала себе крупним планом, демонструючи розкішні форми. Ксенія знімала себе на телефон, вразивши красою на великому плані.

Фанати не змогли засипати дівчину компліментами або поставити лайки, адже Попова залишила знімок в розділі сторіс, де подібних функцій немає. У цьому розділі можна тільки написати Приватне повідомлення, відправивши його в директ.

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