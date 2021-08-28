Певица-красотка Ксения Попова, которая стала солисткой нового состава группы "ВИА Гра", показала эффектный образ

Как пишет Politeka.net, Ксения Попова заявила о себе, появившись на талант-шоу "Х-Фактор", где была в тиме звезды украинского шоу-биза Насти Каменских. А в 2020 году девушка прошла отбор в коллектив "ВИА Гра", который продюсирует муж Веры Брежневой Константин Меладзе, где заменила Эрику Герцег. Группу также покинула Ольга Меганская, место которой заняла София Тарасова. Единственной красоткой, кто остался от прошлого состава, стала Ульяна Синецкая. Сейчас Попова регулярно ведет блог в социальной сети Инстаграм, где делится творчеством группы и яркими образами.

На новом фото Ксения показалась в прозрачном наряде с шляпой. Головной убор был просто огромен заняв большую часть кадра. Девушка стояла у белого кабриолета, впечатляя эффектным образом.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии под новой публикацией Ксении, ведь в сторис нет подобных функций.

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