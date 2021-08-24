Украинская певица Ксения Попова, звезда "Х-Фактора" и солистка новой "ВИА Гры", показала, в кого вышла такой красивой

Как пишет Politeka.net, Ксения заявила о себе на шоу "Х-Фактор", где была в команде Насти Каменских. И хоть красотка не стала триумфатором талант-проекта, на этом девушка не остановилась. Попова прошла кастинг в новую "ВИА Гру", где был сделан акцент на вокал. Красотка также активно ведет социальные сети, где делится с фанатами самым интересным.

На новом фото Попова показалась в эффектном платье, которое идеально подчеркнуло формы красотки. Девушка улыбалась на снимках, сидя рядом с мамой. Юлия, так зовут женщину, была в вышиванке и улыбалась рядом с дочерью.

Красотка также ведет активно свой Инстаграм, делясь роскошными образами и молодым видом. На блог Юлии подписаны сотни украинцев, которые части пишут красотке комплименты.

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