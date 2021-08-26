Украинская певица, солистка группы ВИА Гра Ксения Попова впечатлила экстремальными занятиями

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм молодая артистка опубликовала кадры из необычного спортивного зала. Девушка решила попробовать прыжки на эластичных лентах. Для тренировки Ксения выбрала обтягивающий комплект, который подчеркнул ее стройную фигурку.

«Сегодня сходила на такую интересную тренировку», - подписала фото звезда.

Также она показала, что кроме прыжков ее подвешивали к потолку и заставляли кружиться.

«Увидела в сторис у мамы и решила попробовать. Абсолютно не страшно. Мне кажется, я давно так свободно не прыгала в стороны, высоту, пол. Это весело, интересно и необычно, достаточно сложно», - подписала видео звезда.

Отметим, что Ксения прославилась после участия в «Х-факторе». Сама артистка родом из Кривого Рога. Сейчас она строит успешную карьеру в популярном женском коллективе, продюсированием которого занимается Константин Меладзе.

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