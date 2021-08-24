Українська співачка Ксенія Попова, зірка "Х-Фактора" і солістка нової "ВІА Гри", показала, в кого вийшла такою красивою

Як пише Politeka.net, Ксенія заявила про себе на шоу "Х-Фактор", де була в команді Насті Каменських. І хоч красуня не стала тріумфатором талант-проекту, на цьому дівчина не зупинилася. Попова пройшла кастинг в нову "ВІА Гру", де був зроблений акцент на вокал. Красуня також активно веде соціальні мережі, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На новому фото Попова здалася в ефектному платті, яке ідеально підкреслило форми красуні. Дівчина посміхалася на знімках, сидячи поруч з мамою. Юлія, так звуть жінку, була у вишиванці і посміхалася поруч з дочкою.

Красуня також веде активно свій Instagram, ділячись розкішними образами і молодим виглядом. На блог Юлії підписані сотні українців, які частини пишуть красуні компліменти.

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