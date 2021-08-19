Виконавиця з України Ксенія Попова поділилася свіжим образом, радуючи фанатів

Як пише Politeka.net, Ксенія Попова стала популярною співачкою в Україні. Красуня спочатку пробувала свої сили на "Х-факторі", де була в команді зірки українського шоу-бізу Насті Каменських. І хоч дівчина не змогла перемогти в проекті, вона не перестала співати і пройшла кастинг, ставши солісткою нової "ВІА Гри". Зараз Ксенія активно веде соціальні мережі, просуваючи свою творчість і ділячись ефектними фотосесіями.

На новому фото Ксенія була в прозорій блузі, зав'язаній на животі, тапочках на підборах, зеленій спідниці, а образ доповнила стильною сумочкою. Красуня сиділа на сходах біля якоїсь будівлі, показавши свою бездоганність на декількох фотографіях.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Яка красива", "красуня", "така красива", "Ксюша, люблю", "запалюєш вогонь в очах".

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