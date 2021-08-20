Відома співачка Ксенія Попова показала кадри з Києва, на яких позує в компанії Валерія Меладзе

Як повідомляє Politeka.net, популярна співачка, зірка українського "Х-Фактора" і учасниця нової "ВІА Гри" Ксенія Попова часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Після того як дівчина пройшла кастинг в нову "ВІА Гру" кількість шанувальників у неї помітно збільшилася, так що тепер дівчина все частіше виставляє фото зі свого життя в соцмережі.

Так, нещодавно Ксенія поділилася чорно-білими кадрами із закулісся фестивалю Atlas Weekend, який не так давно проходив в українській столиці. На знімках молоду співачку можна побачити в компанії відомого російського виконавця Валерія Меладзе, який також виступав у Києві на цьому фестивалі. Крім того, на фотографіях видно і інших учасниць групи "ВІА Гра", зокрема і Уляну Синецьку, яка переїхала до Києва, щоб бути поруч зі своїм коханим співаком Микитою Алексєєвим.

У підписі до фотографій Попова коротко написала: "memories 08.07.21". А шанувальники тут же почали обговорювати нові фото зіркової красуні, засинаючи її компліментами в коментарях.

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