Певица Ксения Попова показала, как выглядит после тренировки
Как пишет Politeka.net, Ксения Попова сейчас работает в качестве одной из солисток группы "ВИА Гра". До этого красотка заявила о себе, приняв участие в "Х-Факторе", где была под патронажем Насти Каменских. А сейчас красотка активно ведет Инстаграм, где делится не только премьерами группы "ВИА Гра", но и показывает личные кадры.
Как можно заметить, Ксения активно следит за своей фигурой и частенько в блоге можно увидеть фотографии и видео тренировок. В этот раз Попова не показывала процесс занятий, а уже только результат.
На фото девушка была в стильном топе, очках и джинсах, а на руке можно увидеть фитнес-часы. Красотка стояла у зеркала, снимая себя на телефон. Ксения опубликовала сразу четыре фото, чтобы показать свою фигуру.
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"После тренировки главное накрасить губы и сфоткаться", - написала Попова.
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