Исполнительница Ксения Попова показала новый образ на радость фанатов

Как пишет Politeka.net, Ксения Попова стала известной, придя на талант-шоу "Х-Фактор". На проекте занималась девушкой Настя Каменских. И хоть Попова не достигла высоких результатов на шоу, но смогла пройти кастинг в новый состав "ВИА Гры". Красотка заменила там другую украинскую певицу - Эрику Герцег. Сейчас Ксения активно ведет блоги в социальных сетях и делится там творчеством группы, а также эффектными образами.

На новом фото Попова появилась в платье с открытыми плечами. Девушка снимала себя крупным планом, демонстрируя роскошные формы. Ксения снимала себя на телефон, впечатлив красотой на крупном плане.

Фанаты не смогли засыпать девушку комплиментами или поставить лайки, ведь Попова оставила снимок в разделе сторис, где подобных функций нет. В этом разделе можно только написать приватное сообщение, отправив его в директ.

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