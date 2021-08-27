Співачка Ксенія Попова показала, як виглядає після тренування
Як пише Politeka.net, Ксенія Попова зараз працює в якості однієї з солісток групи"ВІА Гра". До цього красуня заявила про себе, взявши участь у "Х-факторі", де була під патронажем Насті Каменських. А зараз красуня активно веде Instagram, де ділиться не тільки прем'єрами групи "ВІА Гра", а й показує особисті кадри.
Як можна помітити, Ксенія активно стежить за своєю фігурою і частенько в блозі можна побачити фотографії та відео тренувань. Цього разу Попова не показувала процес занять, а вже тільки результат.
На фото дівчина була в стильному ТОПі, окулярах і джинсах, а на руці можна побачити фітнес-годинник. Красуня стояла біля дзеркала, знімаючи себе на телефон. Ксенія опублікувала відразу чотири фото, щоб показати свою фігуру.
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"Після тренування головне нафарбувати губи і сфоткатися", - написала Попова.
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