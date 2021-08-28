Співачка-красуня Ксенія Попова, яка стала солісткою нового складу гурту "ВІА Гра", показала ефектний образ

Як пише Politeka.net, Ксенія Попова заявила про себе, з'явившись на талант-шоу "Х-Фактор", де була в команді Насті Каменських. А в 2020 році дівчина пройшла кастинг в групу "ВІА Гра", де замінила Еріку Герцег. Групу також покинула Ольга Меганська, місце якої зайняла Софія Тарасова. Єдиною красунею, хто залишився від минулого складу, стала Уляна Синецька. Зараз Попова активно веде Instagram, де ділиться творчістю групи і яскравими образами.

На новому фото Ксенія здалася в прозорому вбранні з капелюхом. Головний убір був просто величезний зайнявши більшу частину кадру. Дівчина стояла біля Білого кабріолета, вражаючи ефектним чином.

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