Известная певица Ксения Попова, которая попала в новый состав группы "ВИА Гра", похвасталась впечатляющими формами

Как передает Politeka.net, в Инстаграм молодой звезды появились кадры с выступления коллектива. Как известно, ВИА Гре в этом году исполнился 21 год. Несмотря на столь длительное существование коллектива, он продолжает держаться на плаву благодаря постоянному омоложению состава.

На свежих фото красотки из «ВИА Гры» позировали за кулисами в эффектных нарядах. Синецкая и Тарасова поразили ярким макияжем, но Попова отличилась больше всего, поскольку засветила свои пышные формы в корсете с очень внушительным вырезом. Эффектная блондинка красовалась на камеру, но все внимание было приковано к декольте.

Отметим, что Ксения Попова заявила о себе на шоу «Х-фактор». Уже в 2020 году красотку позвали в обновленную ВИА Гру. С тех пор образ Поповой немного изменился – ее фото стали более пикантными и соблазнительными.

Напомним, что Ксения Попова еле вместила роскошные формы в узкий топ: "Главное...".

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