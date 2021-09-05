Ксенія Попова показала нове відео, де гуляла по світовій столиці моди-Мілану

Як пише Politeka.net, Ксенія Попова не так давно приєдналася до групи "ВІА Гра". Красуню взяли після того, як з колективу пішла Еріка Герцег. Але починала дівчина шлях до слави, пішовши на шоу "Х-Фактор", де потрапила до Насті Каменських в команду. Зараз Ксенія активно веде соціальні мережі, просуваючи творчість групи і ділячись цікавими образами.

На новому відео, яке Попова опублікувала в Instagram, Ксенія була в топіку і штанях. Доповнила образ дівчина стильною маленькою сумочкою. Красуня стояла на одній з мостових доріг світової столиці моди-Мілана. У якийсь момент Ксенія взяла окуляри і одягла їх, коли повз проїжджав великий трамвай.

Фанати подивилися ролик майже тисячу разів і написали коментарі:

"Дуже", "Ти така красива".

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