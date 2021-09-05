Ксения Попова показала новое видео, где гуляла по мировой столице моды - Милану

Как пишет Politeka.net, Ксения Попова не так давно присоединилась к группе "ВИА Гра". Красотку взяли после того, как из коллектива ушла Эрика Герцег. Но начинала девушка путь к славе, пойдя на шоу "Х-Фактор", где попала к Насте Каменских в команду. Сейчас Ксения активно ведет социальные сети, продвигая творчество группы и делясь интересными образами.

На новом видео, которое Попова опубликовала в Инстаграм, Ксения была в топике и штанах. Дополнила образ девушка стильной маленькой сумочкой. Красотка стояла на одной из мостовых дорог мировой столицы моды - Милана. В какой-то момент Ксения взяла очки и надела их, когда мимо проезжал большой трамвай.

Фанаты посмотрели ролик почти тысячу раз и написали комментарии:

"Очень", "Ты такая красивая".

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