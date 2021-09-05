Співачка Ксенія Попова показала ефектні ракурси в сукні з вирізом

Як пише Politeka.net, Ксенія Попова стала частиною оновленого складу ВІА Гри минулого року. До цього красуня пробувала свої сили на" Х-факторі", де потрапила до Насті Каменських, але перемогти на шоу дівчині не вдалося. Зараз дівчина активно веде Instagram і ділиться всім цікавим.

Ще вчора Попова поділилася сценічним образом, надівши блакитну сукню з корсетом і великим декольте. Решта солістки ВІА Гри-Уляна Синецька і Софія Тарасова були в схожих костюмах. У такому вигляді дівчата виступали на великій сцені.

А на нових сторіс Ксенія показала себе в цій же сукні, але знімок зробила чорно-білим. Зате дівчина додала відразу кілька ракурсів, дозволивши оцінити пишні форми у всій красі.

Фанати не коментували знімок, так як він був в сторіс Instagram.

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