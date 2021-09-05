Певица Ксения Попова показала эффектные ракурсы в платье с вырезом
Как пишет Politeka.net, Ксения Попова стала частью обновленного состава ВИА Гры в прошлом году. До этого красотка пробовала свои силы на "Х-Факторе", где попала к Насте Каменских, но победить на шоу девушке не удалось. Сейчас девушка активно ведет Инстаграм и делится всем интересным.
Еще вчера Попова поделилась сценическим образом, надев голубое платье с корсетом и большим декольте. Остальные солистки ВИА Гры - Ульяна Синецкая и София Тарасова были в похожих костюмах. В таком виде девушки выступали на большой сцене.
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А на новых сторис Ксения показала себя в этом же платье, но снимок сделала черно-белым. Зато девушка добавила сразу несколько ракурсов, позволив оценить пышные формы во всей красе.
Фанаты не комментировали снимок, так как он был в сторис Инстаграм.
Напомним, звезда "Х-Фактора" и новой "ВИА Гры" ошеломила видом в корсете с глубоким вырезом
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