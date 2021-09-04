Новые солистки группы ВИА Гра впечатлили видом на снимке, посвященном дню рождения группы
Как передает Politeka.net, Ульяна Синецкая, Ксения Попова и София Тарасова предстали на свежем фото с собранными волосами в закрытых нарядах. На черно-белом снимке девушки не были похожи сами на себя.
«VIA GRA 21. Сегодня группе ВИА ГРА исполнился 21 год! Мы поздравляем всех поклонников группы с этим прекрасным днём! VIA GRA — это настоящая нежность, безумие и большая любовь к музыке, которая не оставит равнодушной никого!», - подписали пост авторы аккаунта.
В комментариях поклонники оставили массу приятных слов для коллектива и девушек.
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«Когда группа Виа Гра твой ровесник и ты росла вместе с ними», «Поздравляю замечательную группу со знаменательным днём», «Поздравляю! Вы лучшие!», «Легендарная группа, поздравляю с датой! Хитовых песен, ярких солисток, и чтобы группа вновь ворвалась в различные хит-парады!», «Это просто разрыв. Какие вы красивые», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Ксения Попова еле вместила роскошные формы в узкий топ: "Главное...".
Как сообщала Politeka, Ульяна Синецкая очаровала видом в мини-платье, яркие кадры: «Меладзе не прогадал».
Также Politeka сообщала, что Ксения Попова покрасовалась в прозрачном наряде у кабриолета: эффектное фото.