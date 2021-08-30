Солістка групи ВІА Гра, співачка Уляна Синецька вразила видом в міні

Як повідомляє Politeka.net, Синецька, яка вже кілька років живе в Україні і зустрічається зі співаком Микитою Алексєєвим, любить радувати шанувальників яскравими фото. Красуня потрапила в колектив Костянтина Меладзе в 2018 році. Коли продюсер вирішив оновити склад групи в 2020 році, 25-річну Уляну він вирішив залишити в колективі.

На свіжих фото Синецька позувала в рожевому міні на бретельках. Образ зірка вдало доповнила чорними босоніжками на підборах. Волосся співачки було мокрим, а обличчя вона прикрила сонцезахисними окулярами. Виглядала при цьому Уляна дуже ефектно.

У коментарях дівчині залишили масу приємних слів.

"Дуже красива", "Меладзе не прогадав", "Точена фігурка. Прекрасна Уляна", «як красиво ти виглядаєш, Уляна», «дуже красива», «сукня вогонь», "Заглядіння", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що солістки ВІА Гри вразили сміливим відео, пікантне прикрили тільки волоссям.

Як повідомляла Politeka, дівчата з ВІА Гри в міні-нарядах приголомшили перехожих на вулицях Мілана: яскраві кадри.

Також Politeka писала, що Уляна Синецька втекла з Росії до Києва заради українського співака: "вже третій рік....".