Красуні з нової ВІА Гри вразили зовнішнім виглядом на вулицях Мілана

Як передає Politeka.net, Костянтин Меладзе оновив ВІА Гру наприкінці 2020 року. За такий короткий час дівчата встигли підкорити не тільки старих шанувальників колективу, а й завоювати нові серця.

На свіжих фото, які одна з солісток групи Ксенія Попова опублікувала у себе в Instagram, вона разом з Уляною Синецькою ефектно пройшлися по вулиці. Блондинка була одягнена в чорну міні-сукню, а кучерява Синецька в штани з високою посадкою і мініатюрний топ. Виглядали дівчата дуже красиво і точно засліпили своєю красою перехожих.

"Крокую з подружкою по Мілану", - підписала знімок Попова.

Відзначимо, що зараз колектив активно гастролює і бере участь в різних проектах. При цьому дівчата продовжують використовувати старий репертуар групи. Поки що красуні можуть похвалитися лише кількома новими піснями, які для них написав Меладзе.

Нагадаємо, що дівчата з "ВІА Гри" в ефектних міні обліпили Валерія Меладзе, забувши, що у нього є дружина: "Енергія бомбанула".

Ще Politeka писала, що Ксенія Попова порівняла своє декольте з декольте ефектної подружки: "Як діти...".

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