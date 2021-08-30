Солистка группы ВИА Гра, певица Ульяна Синецкая впечатлила видом в мини

Как сообщает Politeka.net, Синецкая, которая уже несколько лет живет в Украине и встречается с певцом Никитой Алексеевым, любит радовать поклонников яркими фото. Красотка попала в коллектив Константина Меладзе в 2018 году. Когда продюсер решил обновить состав группы в 2020 году, 25-летнюю Ульяну он решил оставить в коллективе.

На свежих фото Синецкая позировала в розовом мини на бретельках. Образ звезда удачно дополнила черными босоножками на каблуках. Волосы певицы были мокрыми, а лицо она прикрыла солнцезащитными очками. Выглядела при этом Ульяна очень эффектно.

В комментариях девушке оставили массу приятных слов.

«Очень красивая», «Меладзе не прогадал», «Точеная фигурка. Прекрасная Ульяна», «Как красиво ты выглядишь, Ульяна», «Очень красивая», «Платье огонь», «Заглядение», - пишут пользователи сети.

Напомним, что солистки ВИА Гры впечатлили смелым видео, пикантное прикрыли только волосами.

Как сообщала Politeka, девушки из ВИА Гры в мини-нарядах ошеломили прохожих на улицах Милана: яркие кадры.

Также Politeka писала, что Ульяна Синецкая сбежала из России в Киев ради украинского певца: "Уже третий год....".