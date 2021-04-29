Відомі співачки Уляна Синецька, Софія Тарасова і Ксенія Попова з нової "ВІА Гри" постали в цікавому відео

Відомий колектив "ВІА Гра" був створений ще у 2000-му році, пише Politeka.net. З того часу склад групи змінювався незліченну кількість разів.

На початку листопада минулого року продюсер, Костянтин Меладзе, назвав імена учасниць нового складу. До тріо увійшли Уляна Синецька, Софія Тарасова та Ксенія Попова.

Дівчата вже представили кілька хітів. Тепер же вони готують шанувальників до виходу нового кліпу. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

В офіційній групі Instagram з'явилося відео, в якому красуні повністю роздяглися і встали під душ, а також дивилися в камеру прикриваючись волоссям.

"Щасливий номер 7 в готелі прокуреному 💙 які у вас асоціації викликає пісня "джерельна вода"?",- написали автори поста.

За 15 хвилин публікація зібрала майже 1000 переглядів і багато коментарів.

"З асексуальністю☺️", "блондинці з довгим волоссям краще", "щось", "щось таке, що викликала пісня "Це було прекрасно". Геніально, як і все написане Костянтином Меладзе)))", " з тим що пісня ніби написана для групи Інь ян, і є схожість з піснею мало до помалу🙄 🙄 🙄", " Ксюш❤️", - написали користувачі мережі.

Зазначимо, наймолодшій учасниці колективу не було і 20, коли вона потрапила в групу. За віком Софія годиться Меладзе у внучки. До слова, вперше продюсер побачив Тарасову, коли тій було всього дев'ять років на одному з дитячих пісенних конкурсів.

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