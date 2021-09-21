Певица Ксения Попова, участница шоу "Х-Фактор" и нового состава легендарной "ВИА Гры", показала необычный образ
Как пишет Politeka.net, Ксения Попова стала популярной певицей из Украины, заявив о себе на шоу "Х-Фактор", где попала в команду к знаменитой звезде Насте Каменских. И хоть девушка не стала победительницей на проекте, это стало неплохим стартом. Уже в прошлом году Попова прошла кастинг и стала одной из трех солисток группы "ВИА Гра", которую продюсирует Константин Меладзе.
Не забывает Ксения и о блоге в социальной сети Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. Красотка в этот раз опубликовала в сторис фотосессию, где превратилась в роскошную француженку. Девушка была в мини-платье без бретелей, шляпке и пиджаке. Попова села на ретро-авто, впечатляя фигурой.
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