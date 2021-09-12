Блондинка из новой «ВИА Гры», певица Ксения Попова впечатлила фотосессией на пляже
Как пишет Politeka.net, девушка во всем черном появилась посреди песочного пляжа. Она была одета в длинное платье и сапоги. Попова бегала по песку, а также сидела на нем, демонстрируя стройные ножки в задравшемся платье. Черно-белый формат фото добавил особой загадочности и шарма снимку.
В комментариях Поповой оставили массу приятных слов.
«Красивая очень», «Стиль», «Как всегда шикарная», «Волшебная», «Лучше не найти», «Ты невероятная», - пишут пользователи сети.
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Отметим, что Ксения Попова стала известной среди украинцев после участия в шоу «Х-фактор». При этом девушка с самого детства участвует в различных песенных конкурсах и фестивалях. В «Х-факторе» красотка не смогла пройти до финала, но зато запомнилась продюсеру Константину Меладзе, который потом пригласил ее петь в обновленном составе ВИА Гры.
Сейчас Ксения активно гастролирует с новой группой, параллельно работая над своим имиджем в сети.
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