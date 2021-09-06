Відома співачка Ксенія Попова, яка стала частиною оновленої групи "ВІА Гра", покрасувалася в стильному осінньому костюмі

Як пише Politeka.net, дівчина влаштувала спонтанну фотосесію прямо на парковці, продемонструвавши найефектніші пози. Коротке волосся красуні було недбало зібране, що надавало образу особливого шарму. Для виходу Ксенія вибрала довге чорне плаття, зверху якого накинула об'ємний чорний піджак.

У коментарях красуні залишили масу милих слів і компліментів.

"Ти взагалі звичайно стиль. Фотограф топ. Поки себе не похвалиш, ніхто не похвалить", "Люблю", "Вогонь! Як завжди краще за всіх)", «дуже красива дівчина», «блін, як круто», «ти сама досконалість», «Дівчина з вищого суспільства», «Ксюшааа, ви дуже красива», - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що Попопва прославилася після участі в шоу «Х-фактор». Сама дівчина родом з Кривого Рогу. Після того, як красуня почала співати у ВІА Грі, її образи і вбрання стали більш пікантними.

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