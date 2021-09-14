Солистка ВИА Гры, певица Ксения Попова зажгла в киевском караоке-баре

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм у певицы появилось видео, на котором она исполняет песню в одном из заведений столицы.

«Вам покажется это оооочень странным и нелогичным, но я именно тот человек, который совсем не любит постить видео, где я пою… «Чтоооо? В смысле?» скажете вы… Да, я знаю как я пою, я знаю цену своему голосу, я знаю какой у меня уровень, но хоть убейте - я сама не понимаю почему так и откуда пошла эта стеснительность и неловкость», - отметила артистка.

По ее словам, она решила бороться с этой проблемой, поэтому опубликовала это видео.

«Я долго хранила это видео в черновиках и вот наконец-то настало время поделиться с вами моим сокровенным», - добавила Ксения.

В комментариях ей оставили массу комплиментов.

«Красотка наша!», «Капец меня прям разорвало, одна сплошная мурашка! Я одна переслушала это раз 10 подряд?», «Самые настоящие мурашки», «Голос шикарный», - пишут пользователи сети.

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